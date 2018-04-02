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Еще двое арестованных по делу «Зимней Вишни» подали аппеляции
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Еще двое арестованных по делу «Зимней Вишни» подали аппеляции 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Еще двое фигурантов уголовного дела о пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня» подали апелляции.
Об этом сообщает пресс-служба Заводского районного суда г. Кемерово. Кроме управляющей торговым центром Надежды Судденок, апелляции также подали руководитель компании «Системный интегратор», разрабатывавшей систему противопожарной безопасности в ТЦ «Зимняя Вишня» Игорь Полозиненко, а также сотрудник «Системного интегратора» Александр Никитин, который отвечал за монтаж и исправность пожарной сигнализации в торговом центре.
Суд ждет возражения от обвинения, пострадавших и следствия. Когда эти документы будут получены, материалы апелляций передадут в областной суд.
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