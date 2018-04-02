Экс-главу отдела МВД подозревают во взяточничестве в Ростовской области

По версии следствия, подозреваемый потребовал и с 2015 по 2018 год еженедельно получал от находившегося в его подчинении начальника ОГИБДД МО МВД РФ «Кашарский» по 5000 рублей за общее покровительство и попустительство по службе.

Деньги перечислялись на банковскую карту начальника отдела.

Сообщается, что незаконную деятельность подозреваемого пресекли сотрудники УФСБ России по Ростовской области. В отношении него завели уголовное дело п. «б» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

В настоящее время экс-правоохранитель заключен под стражу.