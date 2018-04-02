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В Ростове осудили девушку, заказавшую убийство родной сестры из-за квартиры на Пушкинской
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В Ростове осудили девушку, заказавшую убийство родной сестры из-за квартиры на Пушкинской 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В Ростовском областном суде вынесли приговор ростовчанке Марии Геращенко, которая решила убить 29-летнюю сестру, чтобы забрать себе их общую квартиру. 22-летнюю девушку признали виновной по статье «Пособничество в убийстве из корыстных побуждений».
Вместе с сестрой Мария Геращенко унаследовала квартиру на улице Пушкинской. Девушке ее доля показалась мала, и она решила забрать себе и долю сестры. Поэтому она вместе со своим 32-летним любовником решила убить свою родственницу.
Специально для преступления Мария купила нож, который отдала возлюбленному. В ночь на 21 февраля 2017 года, когда ее сестра заснула, девушка вышла из дома и передала сообщнику ключи от квартиры.
Мужчина зашел в квартиру и ударил свою жертву ножом. Хозяйка скончалась на месте происшествия. Преступники надели бахилы и медицинские перчатки, обработали моющим средством место убийства и тело и позвонили в полицию. Полицейским они рассказали, что недавно вернулись домой и увидели, что сестра Марии мертва. Но те в этот рассказ не поверили. Влюбленные были задержаны и вскоре признались, что сами убили женщину.
— Суд назначил Марии Геращенко наказание в виде десяти лет лишения свободы. Отбывать она его будет в колонии общего режима, — сообщили в пресс-службе Ростовского областного суда.
Судебно-медицинская экспертиза показала, что девушка психическими расстройствами не страдает, а вот ее возлюбленного признали невменяемым. Поэтому уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство. Сейчас он находится в психиатрическом стационаре. Его судьба будет решаться в эту пятницу, 6 апреля.
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