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В Смоленске возбудили дело после смерти младенца в больнице
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В Смоленске возбудили дело после смерти младенца в больнице 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после смерти девочки 2017 года рождения в больнице в Смоленске, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее региональное управление СК сообщало, что следствие проверяет информацию о смерти трехмесячной девочки после заявления ее матери о ненадлежащем оказании медицинской помощи в ОГБУЗ «Клиническая больница №1» в Смоленске.
"Возбуждено уголовное дело по факту смерти девочки 2017 года рождения в ОГБУЗ «Клиническая больница №1» по признакам преступления «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», — говорится в сообщении.
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