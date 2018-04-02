В Смоленске возбудили дело после смерти младенца в больнице

МОСКВА , 2 апр — РИА Новости . Уголовное дело возбуждено после смерти девочки 2017 года рождения в больнице в Смоленске, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее региональное управление СК сообщало, что следствие проверяет информацию о смерти трехмесячной девочки после заявления ее матери о ненадлежащем оказании медицинской помощи в ОГБУЗ «Клиническая больница №1» в Смоленске.

"Возбуждено уголовное дело по факту смерти девочки 2017 года рождения в ОГБУЗ «Клиническая больница №1» по признакам преступления «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», — говорится в сообщении.