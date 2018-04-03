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В Томске сотрудниками полиции установлен подозреваемый в получение взятки в крупном размере
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В Томске сотрудниками полиции установлен подозреваемый в получение взятки в крупном размере 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Томской области в ходе оперативно-профилактических мероприятий выявлен эпизод получения взятки бывшим главным лесничим Тимирязевского лесничества.
По предварительным данным, подозреваемый, в период с сентября по 22 ноября 2015 года в г. Томске получил от гражданина взятку в сумме более 300 000 рублей за предоставление лесосеки в Тимирязевском лесничестве для заготовки древесины.
Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Томской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Расследование уголовного дела продолжается.
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