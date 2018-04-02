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Самарец обманул клиента — взял предоплату за ремонт квартиры и скрылся
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Самарец обманул клиента — взял предоплату за ремонт квартиры и скрылся 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Житель Самары подозревается в мошенничестве с деньгами клиента, сообщает старший референт отделения информации Мария Юдина.
По имеющимся данным, мужчине поступил заказ на проведение ремонтных работ в одной из квартир дома, расположенного на улице Стара-Загора. В ходе разговора с заказчицей мужчина предупредил о необходимости предоплаты. Хозяйка квартиры согласилась и передала ему требуемую сумму. При этом, предположительно, никакой договор на выполнение услуг не заключался, и факт передачи денежных средств оформлен не был.
Время шло, но никакие ремонтные работы в квартире не проводились и строительные материалы не приобретались. Попытки связаться с ответственным за отделочные работы не дали результатов. Тот перестал выходить на связь. Не получив обещанного, пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. Полицейские установили данные и местонахождение мужчины, с которым заявительница вела переговоры по поводу ремонта, после чего он был задержан.
К настоящему времени в отношении 29-летнего самарца возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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