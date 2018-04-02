Депутат Заксобрания Челябинской области попал под статью о мошенничестве

С самим Владимиром Чебыкиным связаться не удалось: его телефон отключен. По информации источника «ФедералПресс» в правоохранительных органах, следователей СКР интересует механизм образования тарифов на тепло, по которым работает «ТЭСиС». Как уточняет пресс-служба регионального следственного управления СКР, по версии следствия в 2016-2017 годах руководители компании похитили деньги бюджетных организаций, выставив им счета по завышенным тарифам. Тем не менее, уголовное дело официально пока остается бесфигурантным.

Напомним, по неофициальной информации, Владимир Чебыкин ранее был задержан и 24-25 марта находился на допросах в ФСБ . Некоторые источники связывали задержание с расследованием уголовного дела экс-сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова (Чебыкин в свое время возглавлял ООО ГЦНКП, через которое, по версии следствия, Давыдов с сообщниками выводили деньги, полученные от населения за тепловую энергию), однако сам депутат заявлял «ФедералПресс» , что «по делу Давыдова от него отстали».

Добавим, по данным СПАРК соучредителями ООО «ТЭСиС» являются бывший первый вице-губернатор Челябинской области Сергей Комяков и его родственник Максим Тушенцов, также связанные с фирмами, фигурирующими в «деле Давыдова».