Иномарку за 1 млн рублей похитили в Рузском округе

«Первого апреля в дежурную часть ОМВД обратился мужчина с заявлением о том, что в Рузском городском округе, деревня Лукино, неизвестный похитил его автомашину Toyota Camry 2013 года выпуска. Сумма ущерба — 1,082 миллиона рублей», — сказал сорбеседник агентства.

По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.