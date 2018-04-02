В Казани к ЧМ по футболу появится туристическая полиция

Туристическая полиция появится в Казани в срок до 5 мая, сообщает пресс-служба МВД РФ Наряд в составе патрульно-постовой службы сформируют из штатных сотрудников. Туристическую полицию можно будет узнать по характерной нарукавной повязке. Главными обязанностями сотрудников станут обеспечение порядка и помощь гостям города. Отметим, что кроме Казани, туристическую полицию создадут в Санкт-Петербурге Сочи . В остальных городах, принимающих матчи мундиаля, образуют группы из сотрудников полиции, знающих иностранные языки. Они будут обеспечивать «круглосуточное реагирование на происшествия с участием зарубежных граждан в период с 25 мая по 25 июля», отметили в МВД.