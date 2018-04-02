Свердловский УБОП накрыл банду воров из Грузии: жертвами были судьи

Сыщики подразделения свердловской полиции по борьбе с организованной преступностью задержали четырех участников банды, промышлявших кражами на территории Среднего и Южного Урала, сообщает в понедельник, 2 апреля, «АиФ-Урал»

Жертвами злоумышленников были не только рядовые граждане, но также стали судьи Свердловского областного суда и Ленинского районного суда Екатеринбурга . По данным официального представителя регионального МВД Валерия Горелых, бандитов задержали сегодня утром сотрудники свердловского убойного отдела полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии. «Сыщики обнаружили и изъяли большое количество ранее похищенного у граждан имущества, в том числе ордена и медали, кортик, банковские карты. Среди конфискованного также две иномарки — „BMW X5“ и „Volvo XC90“, — заявил полковник Горелых

Сейчас известно как минимум о четырех участниках преступной группировки. Преступники орудовали вполне изощренным способом на территории Свердловской и Челябинской областей. „Один из способов краж заключался в отвлечении потерпевших, чьи машины заранее повреждались — резалось одно из колес. Затем, хозяину или хозяйке автомобиля предлагалась помощь, а когда те соглашались, во время ремонта из салона транспортного средства похищались наиболее ценные вещи“, — отметил Валерий Горелых.