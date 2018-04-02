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Свердловский УБОП накрыл банду воров из Грузии: жертвами были судьи
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Свердловский УБОП накрыл банду воров из Грузии: жертвами были судьи 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Сыщики подразделения свердловской полиции по борьбе с организованной преступностью задержали четырех участников банды, промышлявших кражами на территории Среднего и Южного Урала, сообщает в понедельник, 2 апреля, «АиФ-Урал».
Жертвами злоумышленников были не только рядовые граждане, но также стали судьи Свердловского областного суда и Ленинского районного суда Екатеринбурга. По данным официального представителя регионального МВД Валерия Горелых, бандитов задержали сегодня утром сотрудники свердловского убойного отдела полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии. «Сыщики обнаружили и изъяли большое количество ранее похищенного у граждан имущества, в том числе ордена и медали, кортик, банковские карты. Среди конфискованного также две иномарки — „BMW X5“ и „Volvo XC90“, — заявил полковник Горелых.
Сейчас известно как минимум о четырех участниках преступной группировки. Преступники орудовали вполне изощренным способом на территории Свердловской и Челябинской областей. „Один из способов краж заключался в отвлечении потерпевших, чьи машины заранее повреждались — резалось одно из колес. Затем, хозяину или хозяйке автомобиля предлагалась помощь, а когда те соглашались, во время ремонта из салона транспортного средства похищались наиболее ценные вещи“, — отметил Валерий Горелых.
По факту следственным управлением свердловской полицией возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ „Кража“. Завтра суд изберет меру пресечения для задержанных. Как выяснилось, двое из участников банды являются уроженцами Грузии, который пребывали на Среднем Урале нелегально.
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