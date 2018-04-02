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В Узбекистане воевавших в Сирии экстремистов осудили на 14 лет тюрьмы
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В Узбекистане воевавших в Сирии экстремистов осудили на 14 лет тюрьмы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТАШКЕНТ, 2 апр — РИА Новости. Наманганский областной суд по уголовным делам Узбекистана приговорил восьмерых местных жителей за вербовку и участие в боевых действиях на стороне террористических группировок в Сирии, сообщил в понедельник представитель суда.
"Восемь жителей Туракурганского района Наманганской области приговорены к лишению свободы на сроки от шести до 14 лет за вербовку и участие в боевых действиях на стороне террористических группировок в Сирии", — сказал собеседник агентства.
По его словам, двое из осужденных — Мухаммад Абудурасулов и Мухамадали Шакиров — в 2010 году выехали из Узбекистана в Турцию, где попали под влияние членов международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат»*. Спустя два года они переправились в тренировочный лагерь в Сирию, где участвовали в боевых действиях на стороне экстремистов, связанных с террористической группировкой «Исламское государство»*.
"В 2016 году Абудурасулов и Шакиров вернулись на родину и создали подпольную ячейку, в которую вовлекли еще шесть человек для вербовки и участия в боевых действиях в Сирии", — добавил представитель суда. По его словам, в ходе оперативно-следственных мероприятий в отношении этой группировки удалось предотвратить выезд за пределы страны 30 граждан Узбекистана для участия в боевых действиях в Сирии.
В Узбекистане судебные и правоохранительные органы регулярно сообщают о приговорах в отношении граждан, вербующих соотечественников в ряды террористических групп, а также планировавших отправиться в Сирию для участия в боевых действиях на стороне ИГ*. В частности, в начале февраля Аккурганский районный суд по уголовным делам Ташкентской области Узбекистана приговорил гражданина страны Ахрора Касымова к десяти годам лишения свободы за вербовку сторонников ИГ*.
*Террористическая организация, запрещена в России
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