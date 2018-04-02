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Ревнивая жительница Саратова заколола любовника
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Ревнивая жительница Саратова заколола любовника 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Семейная драма произошла 1 апреля в областном центре.
Жители дома, расположенного на ул. Соколовогорской, с ужасом обнаружили в подъезде истекавшего кровью человека. Им оказался проживавший здесь мужчина.
На место происшествия сразу же были вызваны полицейские. Прибывшие бойцы Росгвардии выяснили, что смертельное ранение 35-летний потерпевший получил от руки своей 36-летней сожительницы. Истекая кровью, несчастный вскоре скончался в больнице: врачам не удалось спасти заколотого ножом пациента.
В смерти своего любовника подозревается задержанная по горячим следам дама. Причиной для жестокого сведения счетов стала сильная ревность женщины. Приревновав своего гражданского супруга к другой, саратовчанка решила убить неверного. Убийца задержана. Возбуждено уголовное дело.
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