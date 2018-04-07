Мигранты в США: Трамп подписал новый жесткий указ

Президент США Дональд Трамп подписал указ, в котором потребовал помещать задержанных нелегальных мигрантов под стражу, а не отпускать их на свободу до суда, как это происходит сейчас.

Сейчас во многих случаях мигрантов сразу после задержания освобождают до заседания суда, но берут с них обязательство явиться на суд, куда «задержанные» просто не приходят.

Чтобы покончить с этой практикой, Дональд Трамп в январе 2017 года потребовал, чтобы министерство внутренней безопасности подготовило документ, разрешающий арестовывать мигрантов до суда. Распоряжение было выполнено.