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Мигранты в США: Трамп подписал новый жесткий указ
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Мигранты в США: Трамп подписал новый жесткий указ 

Вести.Ru 37 минут назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
Президент США Дональд Трамп подписал указ, в котором потребовал помещать задержанных нелегальных мигрантов под стражу, а не отпускать их на свободу до суда, как это происходит сейчас.
Сейчас во многих случаях мигрантов сразу после задержания освобождают до заседания суда, но берут с них обязательство явиться на суд, куда «задержанные» просто не приходят.
Чтобы покончить с этой практикой, Дональд Трамп в январе 2017 года потребовал, чтобы министерство внутренней безопасности подготовило документ, разрешающий арестовывать мигрантов до суда. Распоряжение было выполнено.
Но теперь Трамп издал новый указ, в котором потребовал окончательно отказаться от освобождения задержанных мигрантов и заключать их под стражу до тех пор, пока их дело не рассмотрит суд, сообщает ТАСС.
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