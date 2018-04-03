В Чувашии задержали парня за убийство московского таксиста 

В Канаше задержали подозреваемого в убийстве таксиста в Московской области. Молодой мужчина во всем признался. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по Чувашии.
В городе Балашихе Московской области 25 марта 2018 года убили таксиста. Подозрение пало на 26-летнего уроженца Янтиковского района. Канашские полицейские установили, что убийца может скрываться в доме у своей бабушки. Там его поймали, он дал признательные показания. За ним прибыли полицейские из Московской области для этапирования в Балашиху.
За прошедшую неделю в Чувашии поймали 24 человека, которые находились в розыске.
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