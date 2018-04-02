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Пьяный москвич задержан за ружейную стрельбу из окна квартиры
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Пьяный москвич задержан за ружейную стрельбу из окна квартиры 

Newsru.com 48 минут назад
Фото: Newsru.com
Сотрудники полиции Москвы задержали местного жителя, который сделал несколько выстрелов из окна дома. К счастью, никто не пострадал. В момент происшествия хулиган находился в нетрезвом состоянии.
Инцидент произошел в ночь на 1 апреля в доме N5-1 на 3-й Радиаторской улице в столичном районе Войковский, передает ТАСС. В 2:03 полицейские получили сообщение о стрельбе в квартире этого дома.
Прибывшие на место сотрудники полиции и бойцы СОБР вскрыли в 5:00 дверь в квартиру и задержали неработающего мужчину 1986 года рождения, который зарегистрирован в этой квартире.
Как установили полицейские, подозреваемый распивал алкоголь в компании своего приятеля. В какой-то момент хозяин жилья схватил охотничье ружье и четыре раза выстрелил из окна во двор. «Пострадавших от выстрелов нет. Гражданское оружие, зарегистрированное на данного гражданина в установленном законом порядке, и боеприпасы к нему изъяты», — добавили в МВД.
В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с использованием оружия"). Мужчине грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы.
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