Торговец оружием из Зернограда, хранивший у себя дома целый арсенал, отделался «условкой» 

В Зернограде вынесли обвинительный приговор 42-летнему местному жителю. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мужчина незаконно продавал огнестрельное, газовое, холодное и метательное оружие.
Полицейские получили информацию о том, что в доме дончанина хранится целый арсенал. В ходе спецоперации сведения подтвердились. У жителя Ростовской области забрали найденное оружие, а самого его задержали.
— Во время обыска полицейские обнаружили 7 ружей, 1 гранату, 32 патрона различного калибра и 8 дымовых шашек, — сообщили в пресс-центре ГУ МВД по Ростовской области.
Зерноградский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде двух лет и шести месяцев условно со штрафом в размере 40 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.
В феврале этого года у жителя Таганрога тоже нашли целый арсенал оружия. 54-летний дончанин хранил у себя дома гранаты, патроны, автоматы Калашникова, газовый пистолет, осветительные ракеты, а также комплектующие части к огнестрельному оружию.