Торговец оружием из Зернограда, хранивший у себя дома целый арсенал, отделался «условкой»

Зернограде вынесли обвинительный приговор 42-летнему местному жителю. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мужчина незаконно продавал огнестрельное, газовое, холодное и метательное оружие.

Полицейские получили информацию о том, что в доме дончанина хранится целый арсенал. В ходе спецоперации сведения подтвердились. У жителя Ростовской области забрали найденное оружие, а самого его задержали.

— Во время обыска полицейские обнаружили 7 ружей, 1 гранату, 32 патрона различного калибра и 8 дымовых шашек, — сообщили в пресс-центре ГУ МВД по Ростовской области.

Зерноградский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде двух лет и шести месяцев условно со штрафом в размере 40 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.