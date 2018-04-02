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Полиция проверяет информацию о неадекватном мужчине в Замоскворечье, который пытается выпрыгнуть из окна
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Полиция проверяет информацию о неадекватном мужчине в Замоскворечье, который пытается выпрыгнуть из окна 

Агентство «Москва» 46 минут назад
Столичная полиция проверяет информацию о том, что в районе Замоскворечье мужчина стоит в оконном проеме квартиры и пытается прыгнуть вниз, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«На ул. Большая Серпуховская в окне квартиры жилого дома стоит мужчина в неадекватном состоянии, из окна свисают связанные простыни», — сказал собеседник агентства.
Прибывшие на место происшествия спасатели вызвали санитаров. Сотрудники полиции проверяют информацию о попытке суицида. Дальнейшая информация уточняется.
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