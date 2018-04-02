Полиция проверяет информацию о неадекватном мужчине в Замоскворечье, который пытается выпрыгнуть из окна

Столичная полиция проверяет информацию о том, что в районе Замоскворечье мужчина стоит в оконном проеме квартиры и пытается прыгнуть вниз, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах «На ул. Большая Серпуховская в окне квартиры жилого дома стоит мужчина в неадекватном состоянии, из окна свисают связанные простыни», — сказал собеседник агентства. Прибывшие на место происшествия спасатели вызвали санитаров. Сотрудники полиции проверяют информацию о попытке суицида. Дальнейшая информация уточняется.