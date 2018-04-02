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«Унижал людей другой национальности»: в Уфе поймали экстремиста
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«Унижал людей другой национальности»: в Уфе поймали экстремиста 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
В башкирской столице фигурантом уголовного дела оказался 51-летний местный житель. По версии следствия, он с мая по август 2016 года с нескольких страниц в соцсетях писал комментарии, в которых оскорблял честь и достоинство людей по признакам национальности и происхождения.
— Эксперты проверили записи и выяснили, что такие материалы являются экстремистскими, — рассказали в следственном комитете Башкирии.
Сейчас оперативники выясняют все обстоятельства преступления. В скором времени подозреваемому предъявят обвинение. Ему грозит уголовное наказание по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
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