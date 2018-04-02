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На уфимца завели уголовное дело за экстремистские посты «ВКонтакте»
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На уфимца завели уголовное дело за экстремистские посты «ВКонтакте» 

АиФ-Уфа 2 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
В Уфе 51-летнего мужчину подозревают в экстремизме. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба следкома Башкирии.
По версии следствия, с мая по август 2016 года, уфимец на нескольких персональных страницах и странице одного из сообществ «ВКонтакте» разместил комментарии, содержащие слова и выражения, направленные на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности и происхождения. На основании заключения экспертов, записи являются экстремистскими.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Скоро подозреваемому предъявят обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.
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