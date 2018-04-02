На уфимца завели уголовное дело за экстремистские посты «ВКонтакте»

Уфе 51-летнего мужчину подозревают в экстремизме. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба следкома Башкирии

По версии следствия, с мая по август 2016 года, уфимец на нескольких персональных страницах и странице одного из сообществ «ВКонтакте» разместил комментарии, содержащие слова и выражения, направленные на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности и происхождения. На основании заключения экспертов, записи являются экстремистскими.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Скоро подозреваемому предъявят обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.