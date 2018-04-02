В Приморье мужчина сломал нос полицейскому

За это он предстал перед судом.

Артемовским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в январе 2018г. в районе ул. Сучанского в г. Артеме , куда по сообщению о совершении кражи имущества (золотых украшений) прибыла следственно-оперативная группа, в состав которой входил и оперуполномоченный отделения по раскрытию преступлений против собственности отдела уголовного розыска ОМВД РФ по г. Артему.

Приняв решение о доставлении фигуранта (на причастность которого указал собственник пропавшего имущества) в дежурную часть ОМВД России по г. Артему для дальнейшего разбирательства, оперуполномоченный разъяснил цель и основания проводимых мероприятий.

Между тем, с целью воспрепятствования законной деятельности сотрудника полиции, не желая следовать в дежурную часть, злоумышленник стал сопротивляться, применив при этом насилие к представителю власти.

Так, он схватил оперуполномоченного за одежду, после чего нанес ему не менее трех ударов в область лица, причинив потерпевшему телесные повреждения, в том числе закрытый перелом костей носа.

В ходе судебного заседания подсудимый вину в инкриминируемом ему преступлении признал в полном объеме. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке.