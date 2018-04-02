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В Приморье мужчина сломал нос полицейскому
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В Приморье мужчина сломал нос полицейскому 

Prim.News 2 часа назад
За это он предстал перед судом.
Артемовским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в январе 2018г. в районе ул. Сучанского в г. Артеме, куда по сообщению о совершении кражи имущества (золотых украшений) прибыла следственно-оперативная группа, в состав которой входил и оперуполномоченный отделения по раскрытию преступлений против собственности отдела уголовного розыска ОМВД РФ по г. Артему.
Приняв решение о доставлении фигуранта (на причастность которого указал собственник пропавшего имущества) в дежурную часть ОМВД России по г. Артему для дальнейшего разбирательства, оперуполномоченный разъяснил цель и основания проводимых мероприятий.
Между тем, с целью воспрепятствования законной деятельности сотрудника полиции, не желая следовать в дежурную часть, злоумышленник стал сопротивляться, применив при этом насилие к представителю власти.
Так, он схватил оперуполномоченного за одежду, после чего нанес ему не менее трех ударов в область лица, причинив потерпевшему телесные повреждения, в том числе закрытый перелом костей носа.
В ходе судебного заседания подсудимый вину в инкриминируемом ему преступлении признал в полном объеме. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке.
Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное наказание в виде 3 лет 10 месяцев лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года. В настоящее время приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
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