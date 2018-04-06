Полицейские вернули жителю Приморья похищенный автомобиль стоимостью свыше полумиллиона рублей

В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило заявление местного жителя. Заявитель рассказал, что похищен его автомобиль Тойота Приус. Причиненный ущерб потерпевший оценил в 670 тысяч рублей. Установлено, что владелец иномарки ранее сдавал автомобиль в аренду.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудники полиции задержали ранее судимого за мошенничество 36-летнего жителя Владивостока . В отделе полиции он дал признательные показания.

В следственном подразделении возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом.

В ходе следствия установлено, что ранее мужчина брал данный автомобиль в аренду. Тогда у него и возник умысел на кражу транспортного средства для последующей продажи. Злоумышленник заранее изготовил дубликат ключей.

Похищенную автомашину сотрудники уголовного розыска обнаружили на придомовой парковке во Владивостоке. Транспортное средство возвращено законному владельцу.