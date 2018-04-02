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Полицейские задержали крупную партию наркотиков на Ставрополье
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Полицейские задержали крупную партию наркотиков на Ставрополье 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Сотрудники ГНК вместе с автоинспекцией Азгирского района задержали гражданина с крупной партией марихуаны, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ГУ МВД по СК.
Гражданина из Туркменского района задержали не случайно: у оперативников была подходящая ориентировка. В машине подозреваемого полицейские обнаружили два пакета с растительным веществом общей массой более килограмма. Экспертиза подтвердила, что в изъятых пакетах хранилась марихуана.
Подозреваемый задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков в крупном размере (ст.228 ч.2 УК РФ). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьёй, предполагает 10 лет лишения свободы.
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