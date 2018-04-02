Полицейские задержали крупную партию наркотиков на Ставрополье

Сотрудники ГНК вместе с автоинспекцией Азгирского района задержали гражданина с крупной партией марихуаны, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ГУ МВД по СК.

Гражданина из Туркменского района задержали не случайно: у оперативников была подходящая ориентировка. В машине подозреваемого полицейские обнаружили два пакета с растительным веществом общей массой более килограмма. Экспертиза подтвердила, что в изъятых пакетах хранилась марихуана.

Подозреваемый задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков в крупном размере (ст.228 ч.2 УК РФ). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьёй, предполагает 10 лет лишения свободы.