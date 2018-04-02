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«Черному риелтору» из Нижнего Новгорода грозит пожизненный срок
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«Черному риелтору» из Нижнего Новгорода грозит пожизненный срок 

АиФ Нижний Новгород 49 минут назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Уголовные дела против 10 его подельников расследуются. Подробности рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
На скамье подсудимых уже оказался 38-летний местный житель. По версии следствия, с 2012 по 2014 год преступная группа похитила 4 квартиры. Они использовали мошеннические схемы и занимались вымогательством.
«Установлено, что подсудимый распивал спиртные напитки с нижегородцем-владельцем квартиры и склонял его к подписанию документов. Когда тот отказался, его вывезли в лес и до смерти избили. Еще одного мужчину (он находился на лечении в наркологическом диспансере) они выбросили из окна. От полученных телесных повреждений тот скончался», — рассказали в прокуратуре.
Злоумышленник заключил досудебное соглашение, в отношении других соучастников уголовное дело расследуется.
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