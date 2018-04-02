Двух северодвинцев осудили на распространение наркотиков

В пресс-службе Архангельской области сообщают, что уже судимый до этого северодвинец предложил своему несовершеннолетнему знакомому сбывать наркотики. За участие в незаконном деле он обещал простить ему долг.

По схеме преступников, несовершеннолетний должен был забрать незаконное вещество из тайника и отдать старшему. Но в день осуществления задуманного он был задержан сотрудниками полиции. У молодого человека на руках было обнаружено 222 грамма наркотика.

В итоге северодвинский суд приговорил «младшего» виновного к 5 годам колонии общего режима . «Старший» получил 9 лет колонии строгого режима.