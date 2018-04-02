Ещё
Двух северодвинцев осудили на распространение наркотиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Двух северодвинцев осудили на распространение наркотиков 

АиФ Архангельск 2 часа назад
Фото: АиФ Архангельск
В пресс-службе Архангельской области сообщают, что уже судимый до этого северодвинец предложил своему несовершеннолетнему знакомому сбывать наркотики. За участие в незаконном деле он обещал простить ему долг.
По схеме преступников, несовершеннолетний должен был забрать незаконное вещество из тайника и отдать старшему. Но в день осуществления задуманного он был задержан сотрудниками полиции. У молодого человека на руках было обнаружено 222 грамма наркотика.
В итоге северодвинский суд приговорил «младшего» виновного к 5 годам колонии общего режима. «Старший» получил 9 лет колонии строгого режима.
Ранее, в середине марта в Архангельске задержали другого северодвинского наркоторговца.
АиФ Архангельск: последние новости
Северодвинский санитар уволен за кражу украшений у умершей женщины В Архангельске возбудили уголовное дело в отношении цыганки 40 томов по делу долгостроя на Доковской в Архангельске направлены в суд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России468
Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля186
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве14
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»352
Дрон «Почты России» врезался в дом116
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
01:38
Бочкин рассказал об интиме на съемках «ЧП районного масштаба»
Шоу-бизнес
01:33
Тигры прогуливались по Митино
Происшествия Новости Москвы
00:39
Посол объяснил пользу «дела Скрипаля» для Британии
Политика
01:20
Тулееву предрекли продолжение карьеры
Политика
00:58
Лавров провел переговоры с коллегой из Бангладеш
Политика
00:49
В Кремле называли темы переговоров Путина и Роухани
Политика
00:38
Песков прокомментировал арест братьев Магомедовых
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение