СКР возбудил дело по факту возгорания в торговом центре «Персей для детей» на востоке Москвы

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту возгорания в торговом центре «Персей для детей» на востоке Москвы по статьям «причинение смерти по неосторожности» и «халатность», сообщает пресс-служба СКР в Telegram.

«По предварительным данным, в результате пожара пострадали трое граждан, один из которых скончался», — следует из сообщения.

В СКР добавили, что на месте ЧП организована работа следственной группы, ведется опрос свидетелей и очевидцев. Следователи устанавливают точное количество людей, находившихся в торговом центре, а также площадь возгорания.