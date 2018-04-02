Свердловская полиция задержала нелегалов из Грузии 

Полиция Свердловской области задержала членов преступной группы, которых подозревают в совершении краж из квартир и легковых автомобилей. Об этом «ФедералПресс» сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.
По его словам, серия обысков по месту жительства подозреваемых проводилась сегодня утром сотрудниками полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД России по Свердловской области при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии.
«Сыщики обнаружили и изъяли большое количество ранее похищенного у граждан имущества, в том числе ордена и медали, кортик, банковские карты. Среди конфискованного также две иномарки — «BMW X5» и «Volvo XC90». Среди жертв злоумышленников судьи Областного суда и Ленинского районного суда Екатеринбурга», — отметил он.
В преступной группу входит как минимум 4 человека. Двое из них — граждане Грузии, находившиеся на территории Среднего Урала нелегально.
«Завтра задержанных сыщики представят в суд на арест», — объяснил Горелых.