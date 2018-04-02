Действия адвоката, застрелившего двух воров в законе, сочли необходимой обороной

О том, что дело против Ждуарда Буданцева закрыто, Business FM сообщил его адвокат Максим Борисов . По словам юриста, решение было принято еще в феврале 2018 года Главным следственным управлением СКР.

«Уголовное дело прекращено по всем статьям, — сказал он. — Позиция защиты была подтверждена позицией Следственного комитета о том, что в действиях Буданцева отсутствовали признаки каких-либо преступлений. В его действиях была «необходимая оборона». Это статья 37 УК РФ. Буданцев не превысил пределов необходимой обороны и, тем более, в его действиях не было умысла на совершение убийства».

Слухи о том, что уголовное дело в отношении Эдуарда Буданцева прекратят курсировали уже последние несколько месяцев. Сотрудник адвокатского бюро «Диктатура закона» Эдуард Буданцев попал под следствие после конфликта, который произошел 14 декабря 2015 года у него с представителями криминального авторитета Андрея Кочуйкова, более известного как Итальянец. Приближенный вора в законе Шакро Молодого по кличке Шакро Молодой представлял интересы дизайнера Фатимы Мисиковой. Она считала, что владелица ресторана Elements Жанна Ким не доплатила ей и рабочим за ремонт заведения. Последняя, напротив, полагала, что ничего Мисиковой не должна. Интересы ресторатора приехал отстаивать Эдуард Буданцев и двое его коллег. Переговоры на повышенных тонах вылились в драку.

Когда юриста принялись избивать, расшибли голову рукояткой пистолета и сломали челюсть, он выхватил наградной Beretta и стал отстреливаться. Буданцев оказался полковником МВД в отставке. Он когда-то служил в 9-м управлении КГБ СССР, затем в московском Региональном управлении по борьбе с организованной преступностью (РУБОП) и главном управлении МВД по борьбе с оргпреступностью, где как раз специализировался на борьбе с ворами в законе. Охранники же Итальянца были вооружены только травматическими пистолетами. В результате двое сопровождавших его людей — Алексей Китаев и Филипп Домаскин — скончались, а еще несколько человек были ранены.

По словам Максима Борисова, по закону решение СК может быть обжаловано родственниками погибших, которые были признаны по делу потерпевшими. Однако адвокат считает такой сценарий развития событий маловероятным. «Любое решение теоретически может быть обжаловано, но практически это маловероятно, так как оно было принято в центральном аппарате СК и Генпрокуратура , если не отменила это решение, то значит, считает его законным и обоснованным», — сказал Максим Борисов.

Что же касается Андрея Кочуйкова и сопровождавших их людей, их обвинили в вымогательстве в составе организованной группы (ч. 3 ст. 163 УК) у Жанны Ким 8 млн рублей. 29 марта Никулинский суд приговорил Захара Калашова к девяти годам и десяти месяцам колонии, а Андрея Кочуйкова — к восьми годам и десяти месяцам заключения. Сроки вместе с ними получили еще десять человек.

Погибших охранников Кочуйкова судили посмертно. Алексея Китаева суд также признал виновным в вымогательстве, но прекратил его дело в связи со смертью. Дело же Филиппа Домаскина суд вернул на доследование для уточнения его роли в конфликте.