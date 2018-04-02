Полицейские Ростовской области в соседнем регионе задержали подозреваемого в мошенничествах

В полицию города Волгодонска обратился владелец Рэндж Ровер Эвок и сообщил, что местный предприниматель, обещавший продать его внедорожник, забрал машину и перестал отвечать на звонки.

Оперативники Отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ростовской области установили, что потерпевший познакомился со злоумышленником через общих знакомых. По их рекомендации, подозреваемый обещал помочь по хорошей стоимости продать автомобиль. Надеясь на выгодную сделку, владелец иномарки передал паспорт транспортного средства и саму машину.

Однако злоумышленник подделал подпись владельца в договоре купли-продажи, чтобы оформить право собственности на себя, после чего продал автомобиль. Чтобы настоящий собственник не смог его найти, он уехал в Краснодарский край . Полицейские выяснили, что аналогичным образом он поступил с владельцем Тойоты Авенсис, который также доверил ему продать свою машину. Общая сумма ущерба составила около двух миллионов рублей.

В результате совместных мероприятий, проведенных с коллегами из Краснодарского края, донские оперативники задержали 50-летнего подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время ему предъявлено обвинение.