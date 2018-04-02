Криминальная банда грабителей — отец и сын задержаны в Нижегородской области

фото YouTube кадрКриминальная банда грабителей — отец и сын задержаны в Нижегородской области г. Бор задержан мужчина и его несовершеннолетний сын, подозреваемые в разбойном нападении на магазин. Следователями СО по г. Бор СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины и его 17-летнего сына, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение, совершенное группой лиц).

По версии следствия, 31 марта 2018 года в утреннее время в помещении магазина, расположенного на ул. Чугунова г. Бор Нижегородской области, подозреваемые напали на продавца и под угрозой ножа похитили из кассы денежные средства, свыше 19 тысяч 700 рублей, после чего скрылись с места преступления.

Прибывшие по тревоге сотрудники Росгвардии по полученным от потерпевшей приметам обнаружили заподозренных граждан в лесном массиве и задержали их.

Оба подозреваемых сознались в содеянном.

В отношении несовершеннолетнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, его отец заключен под стражу.

В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение.

Как установили следователи СК, 38-летний мужчина ранее был судим за совершение убийства. Расследование по уголовному делу продолжается.