Ещё
Криминальная банда грабителей — отец и сын задержаны в Нижегородской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Криминальная банда грабителей — отец и сын задержаны в Нижегородской области 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
фото YouTube кадрКриминальная банда грабителей — отец и сын задержаны в Нижегородской областиВ г. Бор задержан мужчина и его несовершеннолетний сын, подозреваемые в разбойном нападении на магазин. Следователями СО по г. Бор СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины и его 17-летнего сына, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение, совершенное группой лиц).
По версии следствия, 31 марта 2018 года в утреннее время в помещении магазина, расположенного на ул. Чугунова г. Бор Нижегородской области, подозреваемые напали на продавца и под угрозой ножа похитили из кассы денежные средства, свыше 19 тысяч 700 рублей, после чего скрылись с места преступления.
Прибывшие по тревоге сотрудники Росгвардии по полученным от потерпевшей приметам обнаружили заподозренных граждан в лесном массиве и задержали их.
Оба подозреваемых сознались в содеянном.
В отношении несовершеннолетнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, его отец заключен под стражу.
В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение.
Как установили следователи СК, 38-летний мужчина ранее был судим за совершение убийства. Расследование по уголовному делу продолжается.
Нижегородская правда: последние новости
Сын заступился за отца и зарезал мать Депутат Гордумы задержан в Нижнем Новгороде 19-летняя нижегородка убила любовника за пьянство
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России468
Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля186
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве14
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»352
Дрон «Почты России» врезался в дом116
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
01:38
Бочкин рассказал об интиме на съемках «ЧП районного масштаба»
Шоу-бизнес
01:33
Тигры прогуливались по Митино
Происшествия Новости Москвы
00:39
Посол объяснил пользу «дела Скрипаля» для Британии
Политика
01:20
Тулееву предрекли продолжение карьеры
Политика
00:58
Лавров провел переговоры с коллегой из Бангладеш
Политика
00:49
В Кремле называли темы переговоров Путина и Роухани
Политика
00:38
Песков прокомментировал арест братьев Магомедовых
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение