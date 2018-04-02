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Полиция задержала похитителя электроинструментов
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Полиция задержала похитителя электроинструментов 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Полиция Шпаковского района сообщила STAV.AIF.RU о задержании похитителя электроинструментов и садового инвентаря. Подозреваемый признался в содеянном.
Ставропольчанка обратилась в полицию из-за кражи, совершённой в её строящемся доме на хуторе. Полицейские выяснили, что похититель проник в дом, открыв окно снаружи, а после хозяйка не досчиталась садового инвентаря и электроинструментов общей стоимостью более 70 тысяч рублей.
Сотрудники полиции оперативно обнаружили правонарушителя. Им оказался молодой человек, живущий по соседству. Во время допроса подозреваемый признал свою вину и сообщил, что ему были нужны эти инструменты. В ближайшее время похищенная собственность вернётся к законной владелице.
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