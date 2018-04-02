Полиция задержала похитителя электроинструментов

Полиция Шпаковского района сообщила STAV.AIF.RU о задержании похитителя электроинструментов и садового инвентаря. Подозреваемый признался в содеянном.

Ставропольчанка обратилась в полицию из-за кражи, совершённой в её строящемся доме на хуторе. Полицейские выяснили, что похититель проник в дом, открыв окно снаружи, а после хозяйка не досчиталась садового инвентаря и электроинструментов общей стоимостью более 70 тысяч рублей.

Сотрудники полиции оперативно обнаружили правонарушителя. Им оказался молодой человек, живущий по соседству. Во время допроса подозреваемый признал свою вину и сообщил, что ему были нужны эти инструменты. В ближайшее время похищенная собственность вернётся к законной владелице.