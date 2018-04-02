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Житель Сочи пойдет под суд за нападение на сотрудников скорой помощи
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Житель Сочи пойдет под суд за нападение на сотрудников скорой помощи 

РИА Новости 2 часа назад
КРАСНОДАР, 2 апр — РИА Новости. Житель Сочи предстанет перед судом после нападения на женщину-фельдшера и водителя скорой помощи, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Уточняется, что 31-летнего жителя Сочи обвиняют по статьям «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», «умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия» и «умышленное повреждение чужого имущества».
По данным ведомства, в ночь на 17 февраля 2018 года обвиняемый был в гостях, где распивал спиртное по случаю празднования дня рождения хозяина дома. На улице у него с 29-летним знакомым произошел словесный конфликт, переросший в драку, отметили в СК. Отмечается, что в ходе ссоры обвиняемый дважды ударил оппонента складным ножом в область груди и плеча, а также несколько раз ударил по его лицу и телу.
"Осознав противоправность своих действий, он попросил хозяина дома вызвать сотрудников скорой медицинской помощи. Когда выездная бригада медиков прибыла на место, обвиняемый стал вести себя агрессивно и нанес несколько ударов ногой в поясничную область и живот женщине-фельдшеру. После этого он подошел к автомобилю скорой медицинской помощи и сломал боковое зеркало. Водитель автомобиля попытался пресечь происходящее и распылил в сторону мужчины перцовый баллончик, однако в ответ получил удар ножом в область плеча", — говорится в сообщении.
Как отмечает ведомство, в результате произошедшего фельдшер получила закрытый перелом копчика. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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