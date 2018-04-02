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Родственники смогут забрать вещи потерпевших при пожаре в «Зимней Вишне»
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Родственники смогут забрать вещи потерпевших при пожаре в «Зимней Вишне» 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области, изъятые при осмотре на месте происшествия личные вещи потерпевших будут выдаваться следствием по предварительной записи по телефону: 36-68-87, поэтапно с 9 часов по 20 часов ежедневно с 4 апреля 2018 года по адресу: г. Кемерово, ул. Кирова, 4.
Также следователи сотрудничают со всеми, кому что-либо известно о трагедии, произошедшей в кемеровском торговом центре. Для следствия важна любая информация от потерпевших, свидетелей и очевидцев пожара. Это необходимо для восстановления картины преступления и установления истинной причины возникновения пожара.
Телефон для связи: 8-909-517-00-98, адрес следственного управления СК РФ по КО: улица Николая Островского 13, а.
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