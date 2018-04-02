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Полицейские задержали подозреваемого в двойном нападении на аптеку
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Полицейские задержали подозреваемого в двойном нападении на аптеку 

Управа района Ясенево 2 часа назад
Фото: Управа района Ясенево
В дежурную часть ОМВД России по району Ясенево через службу «112» поступило сообщение от сотрудника охранной организации о разбойном нападении на аптеку, расположенную на Новоясеневском проспекте. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что неизвестный, угрожая провизору аптеки предметом, похожим на нож, забрал из кассы денежные средства, после чего скрылся.
Спустя неделю в дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение от очевидца еще одного нападения на эту же аптеку. Мужчина рассказал, что, проходя мимо здания, увидел, как неизвестный с предметом, похожим на нож, требует у провизоров деньги. Но злоумышленник не смог завершить свой преступный умысел до конца, так как сотрудница аптеки закричала, и нападавший, испугавшись, убежал.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний житель г. Хабаровска.
Следственным отделением ОМВД России по району Ясенево возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой».
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