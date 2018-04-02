Жительницу Астрахани осудили за сокрытие участия знакомых в НВФ

Суд установил, что обвиняемая знала об участии знакомых в незаконном вооруженном формировании, но не сообщила об этом властям добровольно, так как относилась к их деятельности положительно.

По данным ГП РФ, женщину признали виновной по статье УК РФ «Несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лицах, которые по достоверно известным сведениям, совершили преступления, предусмотренные статьей 208 УК РФ „Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем“.

»Приговором Советского районного суда женщине назначено наказание в виде 11 месяцев принудительных работ", — говорится в сообщении ГП РФ.