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Жительницу Астрахани осудили за сокрытие участия знакомых в НВФ
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Жительницу Астрахани осудили за сокрытие участия знакомых в НВФ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Жительницу Астрахани, не сообщившую властям об участии своих знакомых в незаконном вооруженном формировании, приговорили к 11 месяцам принудительных работ, сообщает Генеральная прокуратура РФ в понедельник.
Суд установил, что обвиняемая знала об участии знакомых в незаконном вооруженном формировании, но не сообщила об этом властям добровольно, так как относилась к их деятельности положительно.
По данным ГП РФ, женщину признали виновной по статье УК РФ «Несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лицах, которые по достоверно известным сведениям, совершили преступления, предусмотренные статьей 208 УК РФ „Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем“.
»Приговором Советского районного суда женщине назначено наказание в виде 11 месяцев принудительных работ", — говорится в сообщении ГП РФ.
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