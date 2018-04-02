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В Свердловской области организатор частного детского сада пойдет под суд
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В Свердловской области организатор частного детского сада пойдет под суд 

Парламентская газета 45 минут назад
Фото: Парламентская газета
СКР направил в суд уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Екатеринбурга, который организовал в квартире жилого дома частный детский сад без учета требований безопасности. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.
В марте 2016-го в этой квартире произошел пожар, в котором пострадали пятеро детей: четверо малышей отравились продуктами горения, а один ребёнок получил термические ожоги. Все дети остались живы.
Следователи завершили расследование уголовного дела и направили в суд для вынесения приговора.
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