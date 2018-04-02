В Свердловской области организатор частного детского сада пойдет под суд

СКР направил в суд уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Екатеринбурга , который организовал в квартире жилого дома частный детский сад без учета требований безопасности. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.

В марте 2016-го в этой квартире произошел пожар, в котором пострадали пятеро детей: четверо малышей отравились продуктами горения, а один ребёнок получил термические ожоги. Все дети остались живы.

Следователи завершили расследование уголовного дела и направили в суд для вынесения приговора.