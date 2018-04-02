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Полиция Ставрополя расследует дело о кражах автомобилей
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Полиция Ставрополя расследует дело о кражах автомобилей 

АиФ Ставрополье 53 минуты назад
Фото: АиФ Ставрополье
Двое злоумышленников угоняли автомобили в Ставрополе. Следственный отдел ОП№3 УМВД города сообщил STAV.AIF.RU о текущем расследовании уголовного дела.
Полиция выяснила, что один из злоумышленников искал и похищал подходящие автомобили, а другой продавал их либо сдавал в пункты приёма металлолома. Краденые машины они прятали недалеко от станции техобслуживания, принадлежащей родственнику одного из подозреваемых.
Оперативникам удалось задержать первого подозреваемого во время перегона краденого автомобиля. На следующий день они смогли выйти на его подельника, у которого обнаружили около двух граммов синтетического наркотического средства. Посетив станцию техобслуживания и пункты приёма металлолома, сотрудники полиции обнаружили и изъяли приспособления, которые можно использовать для взлома транспортных средств. Там же нашлись три «Газели», запчасти и комплектующие от пропавших автомобилей.
Полиция опросила потерпевших и возможных свидетелей и установила причастность подозреваемых, по крайней мере, к четырём кражам «Газелей» и угону легкового автомобиля. Злоумышленники причинили потерпевшим ущерб на сумму свыше трёх миллионов рублей. Кроме того, есть основания подозревать одного из задержанных в обороте наркотиков.
По предварительным результатам расследования возбуждено шесть уголовных дел, которые будут рассматриваться в рамках одного судопроизводства. Следователь Промышленного районного суда Ставрополя ходатайствует, чтобы злоумышленников заключили под стражу. Полиция продолжает расследование, чтобы выявить дополнительные подробности.
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