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Челябинский студент приговорён к колонии за «закладки» с наркотиками
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Челябинский студент приговорён к колонии за «закладки» с наркотиками 

АиФ 55 минут назад
Фото: АиФ
Советский райсуд приговорил студента одного из вузов Челябинска к колонии строгого режима за «закладки» с наркотиками, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе областной прокуратуры.
25-летний парень покушался на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. В январе полицейские обнаружили у него в квартире свыше 98 грамм мефедрона, 50 грамм метамфетамина и свыше 40 грамм марихуаны. Стражи правопорядка выяснили, что «закладку» с наркотиками он забрал из места, которое сообщили ему соучастники.
В результате даже с учётом заключённого досудебного соглашения о сотрудничестве и активного способствования расследованию преступления суд назначил студенту из Челябинска наказание в виде 5,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Напомним, ранее полицейские задержали челябинку, которая прятала крупную партию героина в бюстгальтере.
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