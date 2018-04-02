Челябинский студент приговорён к колонии за «закладки» с наркотиками

25-летний парень покушался на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. В январе полицейские обнаружили у него в квартире свыше 98 грамм мефедрона, 50 грамм метамфетамина и свыше 40 грамм марихуаны. Стражи правопорядка выяснили, что «закладку» с наркотиками он забрал из места, которое сообщили ему соучастники.

В результате даже с учётом заключённого досудебного соглашения о сотрудничестве и активного способствования расследованию преступления суд назначил студенту из Челябинска наказание в виде 5,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, ранее полицейские задержали челябинку, которая прятала крупную партию героина в бюстгальтере.