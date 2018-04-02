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Жительница Кичм-Городка три месяца получала чужую пенсию
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Жительница Кичм-Городка три месяца получала чужую пенсию 

Вологда.рф 58 минут назад
Фото: Вологда.рф
Пенсию за умершего родственника получала три месяца пенсионерка из Кичм-Городка. Под следствие попала 64-летняя женщина.
Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в нарушение закона она не сообщила в органы о смерти родственника. Вместо этого в течение трех месяцев незаконно получала за него пенсионные выплаты, присваивая деньги себе. Как оказалось, у нее на руках была банковская карта, на которую умершему мужчине ранее начислялась пенсия. В общей сложности женщина присвоила себе 133 тысячи рублей.
В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование завершено, дело направлено в суд. Подозреваемой может грозить до двух лет лишения свободы.
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