Жительница Кичм-Городка три месяца получала чужую пенсию

Пенсию за умершего родственника получала три месяца пенсионерка из Кичм-Городка. Под следствие попала 64-летняя женщина.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД , в нарушение закона она не сообщила в органы о смерти родственника. Вместо этого в течение трех месяцев незаконно получала за него пенсионные выплаты, присваивая деньги себе. Как оказалось, у нее на руках была банковская карта, на которую умершему мужчине ранее начислялась пенсия. В общей сложности женщина присвоила себе 133 тысячи рублей.

В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование завершено, дело направлено в суд. Подозреваемой может грозить до двух лет лишения свободы.