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Стоматологическую клинику ограбили в центре Москвы
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Стоматологическую клинику ограбили в центре Москвы 

РИАМО 1 час назад
Неизвестные с оружием ворвались в стоматологическую клинику в центре Москвы и украли из сейфа 30 тысяч рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
По его словам, 1 апреля в 09:13 на службу «02» поступило сообщение о разбое по адресу: улица Рабочая, дом 34, строение 1.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в стоматологическую клинику по указанному адресу вошли двое неизвестных, угрожая предметом, похожим на нож и пневматический пистолет санитарке, открыто похитили из сейфа 30 тысяч рублей. У санитарки отобрали деньги, телефон сотовой связи и золотую цепочку, но, встретив сопротивлении со стороны врача, произвели в его сторону несколько выстрелов, после чего скрылись», — сказал собеседник агентства.
Врач не пострадал. Общий материальный ущерб устанавливается. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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