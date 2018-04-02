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Акции Fesco, НМТП и Трансконтейнера падают после ареста совладельца группы «Сумма»
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Акции Fesco, НМТП и Трансконтейнера падают после ареста совладельца группы «Сумма» 

Rambler News Service 1 час назад
Акции компаний «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, Fesco), «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) и «Трансконтейнер» падают после открытия на Московской бирже после ареста совладельца группы «Суммы» Зиявудтида Магомедова.
Так акции Fesco упали на 14,25%, НМТП — на 4,19%, а «Трансконтейнера» — на 4,85%.
Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы арестовал владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова до 30 мая.
Уголовное дело, в рамках которого были задержаны совладельцы группы «Сумма» Зиявудин и Магомед Магомедовы и глава компании «Интэкс» Артур Максидов, было возбуждено в 2014 году, заявила судья в ходе процесса. Зиявудин Магомедов подозревается в хищении 2,5 млрд рублей. Всего в деле фигурируют семь преступных эпизодов хищения денежных средств, сообщил следователь в ходе заседания суда.
Следствие подозревает владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова в мошенничестве, хищениях и организации преступного сообщества.
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Следствие заявило о двух находящихся в розыске фигурантах дела Магомедова Защита Зиявудина Магомедова ходатайствовала об освобождении под залог Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов доставлен в Тверской суд Москвы
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