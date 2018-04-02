Акции Fesco, НМТП и Трансконтейнера падают после ареста совладельца группы «Сумма»

Так акции Fesco упали на 14,25%, НМТП — на 4,19%, а «Трансконтейнера» — на 4,85%.

Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы арестовал владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова до 30 мая.

Уголовное дело, в рамках которого были задержаны совладельцы группы «Сумма» Зиявудин и Магомед Магомедовы и глава компании «Интэкс» Артур Максидов, было возбуждено в 2014 году, заявила судья в ходе процесса. Зиявудин Магомедов подозревается в хищении 2,5 млрд рублей. Всего в деле фигурируют семь преступных эпизодов хищения денежных средств, сообщил следователь в ходе заседания суда.

Следствие подозревает владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова в мошенничестве, хищениях и организации преступного сообщества.