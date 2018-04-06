В Подмосковье задержан подозреваемый в краже дизельного топлива из магистрального нефтепровода 

В Дежурную часть ОМВД России по г.о. Луховицы поступило сообщение о выявлении несанкционированной врезки в магистральный нефтепродуктопровод в деревне Строилово. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в хищении горюче-смазочных материалов полицейскими установлен и задержан 47-летний уроженец Краснодарского края. Установлено, что мужчина произвел несанкционированную врезку в магистральный нефтепровод и похитил более 2 тонн дизельного топлива. Следственным отделом ОМВД России по г.о. Луховицы по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. При проведении следственных мероприятий установлена причастность подозреваемого еще к двум фактам врезки в магистральный трубопровод. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.