В Подмосковье задержан подозреваемый в краже дизельного топлива из магистрального нефтепровода 

Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости

Полицейские изъяли в подмосковном Долгопрудном около четырехсот граммов гашиша

В суд передано уголовное дело по факту совершения мошенничеств при получении лизинга

Следователи УМВД России по Приморскому краю за год направили в суд 5,5 тысяч уголовных дел