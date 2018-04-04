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Полицейские задержали в Подмосковье подозреваемых в краже сигарет на сумму около семи миллионов рублей
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Полицейские задержали в Подмосковье подозреваемых в краже сигарет на сумму около семи миллионов рублей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Сотрудниками УМВД России по г.о. Подольск задержали двух жителей Ставропольского края в возрасте 23 и 24 лет, подозреваемых в совершении кражи в особо крупном размере.
Установлено, что злоумышленники, являясь работниками коммерческой организации, используя служебное положение, проникли в складское помещение фирмы, расположенной в д. Сынково, откуда похитили восемь паллетов с табачной продукцией, предназначенной для реализации в розничной сети. Общая сумма ущерба составила около семи миллионов рублей.
Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили и задержали злоумышленников по местам их временного проживания. В ходе обыска гаража, арендованного одним из задержанных, оперативниками обнаружено и изъято похищенное имущество.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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 Ещё 5 источников 
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