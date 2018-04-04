Полицейские задержали в Подмосковье подозреваемых в краже сигарет на сумму около семи миллионов рублей

Установлено, что злоумышленники, являясь работниками коммерческой организации, используя служебное положение, проникли в складское помещение фирмы, расположенной в д. Сынково, откуда похитили восемь паллетов с табачной продукцией, предназначенной для реализации в розничной сети. Общая сумма ущерба составила около семи миллионов рублей.

Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили и задержали злоумышленников по местам их временного проживания. В ходе обыска гаража, арендованного одним из задержанных, оперативниками обнаружено и изъято похищенное имущество.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.