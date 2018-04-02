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Под Ростовом задержан подозреваемый в убийстве ветерана
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Под Ростовом задержан подозреваемый в убийстве ветерана 

Деловое сообщество 1 час назад
На автомобильном пункте пропуска «Донецк» донские пограничники задержали при въезде в страну жителя Тамбова. По данным пресс-службы пограничного управления ФСБ, он подозревается в том, что 16 лет назад убил ветерана Великой Отечественной войны.
«В 2002 году в городе Валуйки Белгородской области при совершении убийства задержанный завладел охотничьим ружьем ветерана, после чего с применением насилия вынудил его супругу отдать ордена и медали», — говорится в сообщении пресс-службы. На него было заведены уголовные дела по статьям об убийстве, разбое и хищении либо вымогательстве оружия, боеприпасов. Все это время подозреваемый находится в федеральном розыске за совершение тяжких преступлений.
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