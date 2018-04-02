Возбуждено дело об обмане дольщиков в Верх-Исетском районе

По его словам, уголовное дело заведено по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время проводится работа по установлению точного количества пострадавших и суммы причиненного им ущерба.

Отметим, что ситуация касается обмана более ста участников долевого строительства многоквартирного комплекса, расположенного по улице 3-го Интернационала.

По данным Горелых, должностные лица жилищно-строительного кооператива в период с 2012 по 2017 год осуществляли возведение дома. Сейчас работы на площадке приостановлены. Объект не сдан в установленные договором сроки, денежные средства дольщикам не возвращены, квартиры не предоставлены в собственность.