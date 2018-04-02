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СК возбудил дело о поджоге после пожара в ТЦ в Ангарске
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СК возбудил дело о поджоге после пожара в ТЦ в Ангарске 

РИА Новости 1 час назад
РИА Новости. Уголовное дело о поджоге возбудили после пожара в ТЦ в Ангарске, при возгорании никто не пострадал, эвакуация прошла успешно — СК РФ
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