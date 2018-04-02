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Банда в белых перчатках: тольяттинские воры в масках ограбили салон сотовой связи
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Банда в белых перчатках: тольяттинские воры в масках ограбили салон сотовой связи 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Полицейские автограда разыскивают троих неизвестных, которые похитили имущество из магазина на улице Лизы Чайкиной.
Мужчины попали в помещение через центральный вход. Один из них открыл стеклянную витрину, а остальные вошли в подсобное помещение. Преступники вскрыли металлический шкаф и достали из него часть мобильной техники.
— Они прикрывали лица темными шарфами. Чтобы не оставлять следов, злоумышленники использовали белые перчатки. Мужчины были одеты в темные куртки, — рассказали в областном главке.
Общая сумма ущерба составила более 2 миллионов рублей.
Если вы обладаете какой-либо информацией о совершении данного преступления, обратитесь в полицию по телефонам: (8482) 93-47-16, (8482) 93-47-02, +7 917 123-42-33.
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