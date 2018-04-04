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«Торговые агенты» ограбили магазин в Москве
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«Торговые агенты» ограбили магазин в Москве 

Свободная пресса 33 минуты назад
Фото: Москва центр
Двое мужчин, представившись кассирше одного из продуктовых магазинов Москвы торговыми агентами сетей «Магнит» и «Продукт Торг», потребовали заплатить им за поставку продукции 100 тыс. рублей.
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, злоумышленники знали имена бухгалтера, кассира и владельца магазина.
После того как женщина попыталась позвонить своему начальнику, мужчины заявили, что так дела не делаются и пригрозили отменить поставки.
Кассир испугалась возможного наказания и подписала предоставленные ей документы, после чего передала мошенникам требуемые 100 тыс. рублей.
На этом мошенники не успокоились. Спустя несколько часов магазин навестил ещё один мужчина, который представился торговым представителем компании Red Bull. Он, в свою очередь, также потребовал оплатить товар, который обещал доставить позже.
На сей раз женщина оказалась более бдительной — она воспользовалась кнопкой вызова полиции. Однако злоумышленник успел скрыться до приезда правоохранителей.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Предполагаемые преступники объявлены в розыск.
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