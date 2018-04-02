Петербуржца будут судить за отправку с курьером «психотропной» посылки

В минувшем феврале петербуржец, как выяснило следствие, упаковал 11 граммов амфетамина в коробку с салфетками и отправил эту посылку по некоему адресу с курьером, который о ее содержимом ничего не знал. Далее «подарочек» поступил на склад сортировки и обработки корреспонденции, где ее обнаружили полицейские.