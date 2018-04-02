Петербуржца будут судить за отправку с курьером «психотропной» посылки 

В минувшем феврале петербуржец, как выяснило следствие, упаковал 11 граммов амфетамина в коробку с салфетками и отправил эту посылку по некоему адресу с курьером, который о ее содержимом ничего не знал. Далее «подарочек» поступил на склад сортировки и обработки корреспонденции, где ее обнаружили полицейские.
Уголовное дело было возбуждено по пункту «г», ч. 4, ст. 228.1 УК РФ («Незаконная пересылка психотропных веществ в крупном размере»). Обвинительное заключение утверждено надзорным ведомством, дело направлено в Московский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Прокуратуры Санкт-Петербурга.