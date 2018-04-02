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Нетрезвый вытегорец обстрелял из ружья соседний дом
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Нетрезвый вытегорец обстрелял из ружья соседний дом 

Вологда.рф 1 час назад
До пяти лет лишения свободы грозит 27-летнему жителю Вытегры. Его обвиняют в обстреле жилого дома.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в тот вечер дома у подозреваемого было застолье, в ходе которого родственники поругались. Расстроенный мужчина схватил охотничье ружье, вышел на крыльцо и выстрелил в окно соседнего дома. В нем находилась семья с маленьким ребенком. В ходе инцидента никто не пострадал.
Следователи выяснили, что ружье, которым воспользовался нетрезвый вытегорец, было не зарегистрировано и хранилось без соблюдения правил. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением оружия». Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Материалы дела направлены в суд.
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