Нетрезвый вытегорец обстрелял из ружья соседний дом 

До пяти лет лишения свободы грозит 27-летнему жителю Вытегры. Его обвиняют в обстреле жилого дома.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в тот вечер дома у подозреваемого было застолье, в ходе которого родственники поругались. Расстроенный мужчина схватил охотничье ружье, вышел на крыльцо и выстрелил в окно соседнего дома. В нем находилась семья с маленьким ребенком. В ходе инцидента никто не пострадал.
Следователи выяснили, что ружье, которым воспользовался нетрезвый вытегорец, было не зарегистрировано и хранилось без соблюдения правил. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением оружия». Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Материалы дела направлены в суд.