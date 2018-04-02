Нетрезвый вытегорец обстрелял из ружья соседний дом

До пяти лет лишения свободы грозит 27-летнему жителю Вытегры. Его обвиняют в обстреле жилого дома.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в тот вечер дома у подозреваемого было застолье, в ходе которого родственники поругались. Расстроенный мужчина схватил охотничье ружье, вышел на крыльцо и выстрелил в окно соседнего дома. В нем находилась семья с маленьким ребенком. В ходе инцидента никто не пострадал.