Ростовские пограничники задержали подозреваемого в убийстве ветерана

Мужчину задержали на автомобильном пункте пропуска «Донецк», который находится на границе России и Украины , при попытке въехать на территорию Российской Федерации.

"В 2002 году в городе Валуйки Белгородской области при совершении убийства задержанный завладел охотничьим ружьем ветерана, после чего с применением насилия вынудил его супругу отдать ордена и медали", — говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено по статьям об убийстве, разбое и хищении либо вымогательстве оружия, боеприпасов. Мужчина был объявлен в федеральный розыск.

"Комплекс принимаемых на границе мер, тщательная проверка документов у лиц, пересекающих границу, вызывает порой нарекания в адрес пограничников. Но такие примеры говорят сами за себя. Бдительность на границе не бывает излишней", — отмечают пограничники.