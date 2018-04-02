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Ростовские пограничники задержали подозреваемого в убийстве ветерана
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Ростовские пограничники задержали подозреваемого в убийстве ветерана 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Фото: CC0 / Public Domain
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апр — РИА Новости. Пограничники Ростовской области задержали при въезде в Россию уроженца Тамбова, находящегося в федеральном розыске за убийство участника Великой Отечественной войны и хищении у него медалей и орденов, сообщает погрануправление ФСБ России по Ростовской области.
Мужчину задержали на автомобильном пункте пропуска «Донецк», который находится на границе России и Украины, при попытке въехать на территорию Российской Федерации.
"В 2002 году в городе Валуйки Белгородской области при совершении убийства задержанный завладел охотничьим ружьем ветерана, после чего с применением насилия вынудил его супругу отдать ордена и медали", — говорится в сообщении.
Уголовное дело было возбуждено по статьям об убийстве, разбое и хищении либо вымогательстве оружия, боеприпасов. Мужчина был объявлен в федеральный розыск.
"Комплекс принимаемых на границе мер, тщательная проверка документов у лиц, пересекающих границу, вызывает порой нарекания в адрес пограничников. Но такие примеры говорят сами за себя. Бдительность на границе не бывает излишней", — отмечают пограничники.
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